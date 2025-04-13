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Пимблетт владеет второй по продолжительности победной серией в лёгком весе после Махачева

Пимблетт владеет второй по продолжительности победной серией в лёгком весе после Махачева
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12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт после победы нокаутом в поединке с экс-претендентом на чемпионский титул UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером теперь владеет второй по продолжительности активной победной серией в лёгком весе UFC.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

Теперь победная серия англичанина достигла семи поединков. Возглавляет данный рейтинг чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. В его активе серия из 14 побед.

Всего у 30-летнего Пимблета — 23 победы и три поражения. В профессиональном рекорде его соперника — 38-летнего ветерана Чендлера стало 23 победы и 10 поражений в ММА.

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