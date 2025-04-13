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38-летний Майкл Чендлер потерпел в UFC третье поражение подряд

38-летний Майкл Чендлер потерпел в UFC третье поражение подряд
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В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в соглавном событии которого состоялся бой между популярным британским бойцом лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетом и экс-чемпионом Bellator американцем Майклом Чендлером. Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в третьем раунде, а американец продлил свою серию поражений.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

После этого боя на счету Чендлера стало стало 23 победы и 10 поражений в ММА.

Он продлил свою неудачную серию до трёх боёв. В предыдущих поединках Майкл уступил единогласным решением судей бразильцу Чарльзу Оливейре, а также сабмишном американцу Дастину Порье.

У 30-летнего Пимблета теперь — 23 победы и три поражения.

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