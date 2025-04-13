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Конор Макгрегор проиграл $ 500 тыс. после ставки на поединок Чендлера и Пимблетта

Конор Макгрегор проиграл $ 500 тыс. после ставки на поединок Чендлера и Пимблетта
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проиграл крупную сумму денег, поставив на победу экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера в поединке с популярным британским бойцом лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетом в рамках соглавного боя на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который проходит в эти минуты в Майами (США).

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

Макгрегор проиграл $ 500 тыс., так как американец уступил англичанину техническим нокаутом.

Отметим, на счету 30-летнего Пимблета значится 23 победы и 3 поражения. Его соперник, 38-летний ветеран Чендлер, имеет в своем профессиональном рекорде 23 победы и 10 поражений в смешанных единоборствах.

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