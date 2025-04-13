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Александр Волкановски победил Диего Лопеса и вернул себе чемпионский пояс UFC

Александр Волкановски победил Диего Лопеса и вернул себе чемпионский пояс UFC
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В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном событии которого состоялся бой за вакантный пояс чемпиона UFC в полулёгком дивизионе между бывшим обладателем этого титула Александром Волкановски и одним из ведущих бойцов этой весовой категории Диего Лопесом.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

После этого боя в активе Волкановски стало 27 побед и четыре поражения в ММА. На счету Лопеса — 23 победы и семь поражений. Александр вернул себе пояс чемпиона UFC, от которого отказался Илия Топурия из-за перехода в лёгкий дивизион.

Напомним, в соглавном событии вечера британец Пэдди Пимблетт нокаутировал американца Майкла Чендлера в третьем раунде.

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