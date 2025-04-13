Александр Волкановски победил Диего Лопеса и вернул себе чемпионский пояс UFC

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном событии которого состоялся бой за вакантный пояс чемпиона UFC в полулёгком дивизионе между бывшим обладателем этого титула Александром Волкановски и одним из ведущих бойцов этой весовой категории Диего Лопесом.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

После этого боя в активе Волкановски стало 27 побед и четыре поражения в ММА. На счету Лопеса — 23 победы и семь поражений. Александр вернул себе пояс чемпиона UFC, от которого отказался Илия Топурия из-за перехода в лёгкий дивизион.

Напомним, в соглавном событии вечера британец Пэдди Пимблетт нокаутировал американца Майкла Чендлера в третьем раунде.