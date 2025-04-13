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Волкановски прокомментировал возвращение чемпионского пояса после победы над Лопесом

Волкановски прокомментировал возвращение чемпионского пояса после победы над Лопесом
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Чемпион промоушена в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии высказался о победе над представителем Бразилии Диего Лопесом в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который недавно завершился в Майами (США).

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Здорово вернуться. Я никогда до этого не чувствовал такой любви к себе. Всю неделю я говорил, даже перед выходом на бой сказал на камеру, что обещаю моим дочерям вернуть пояс, но сейчас думаю, дело не в поясе. Мой посыл в том, что многие списывали меня. Два поражения, два нокаута, проклятие 35 лет, долгий простой, но я сделал это снова. Сделал против Диего Лопеса, который вышел и закатил отличный бой», — сказал Волкановски в октагоне после боя.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

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