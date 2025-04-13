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Пимблетт назвал Царукяна «маленькой сосиской» после победы над Чендлером

Пимблетт назвал Царукяна «маленькой сосиской» после победы над Чендлером
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12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт резко высказался в адрес бывшего претендента на чемпионский титул UFC в категории до 70 кг армянина Армана Царукяна после победы нокаутом в поединке с экс-претендентом на чемпионский титул UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером.

«К чёрту Армана [Царукяна], он — маленькая сосиска!» — сказал Пимблетт в интервью в октагоне после боя.

Поединок между Чендлером и Пимблеттом завершился победой британца техническим нокаутом в третьем раунде. Это седьмая подряд победа 30-летнего английского бойца. Всего на счету Пимблетта 23 победы и три поражения.

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