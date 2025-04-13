Появились судейские записки боя Волкановски — Лопес

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном событии которого состоялся бой за вакантный пояс чемпиона UFC в полулёгком дивизионе между бывшим обладателем этого титула Александром Волкановски и одним из бразильцев Диего Лопесом. Поединок завершился победой Волкановски единогласным решением судей, а после его окончания появились судейские карточки.

Первый рефери отдал победу Волкановски со счётом 10-9 в стартовом, а также в третьем и пятом раундах. Второй и четвёртый отрезки отданы с таким же счётом Лопесу. Второй рефери все раунды, кроме второго, со счётом 10-9 также отдал австралийцу, а второй раунд — бразильцу (10-9). Третий рефери с таким же счётом все раунды, кроме четвёртого, отдал Алексу.

Фото: UFC

После этого боя в активе Волкановски стало 27 побед и четыре поражения в ММА. На счету Лопеса — 23 победы и семь поражений. Александр вернул себе пояс чемпиона UFC, от которого отказался Илия Топурия из-за перехода в лёгкий дивизион.

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