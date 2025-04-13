Волкановски вернул чемпионский пояс, разгромное поражение «Вашингтона». Главное к утру

Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии одержал победу единогласным решением судей над представителем Бразилии Диего Лопесом, хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» без капитана Александра Овечкина с разгромным счётом уступил «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ, популярный британский боец лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетт нокаутировал экс-чемпиона Bellator американца Майкла Чендлера. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».