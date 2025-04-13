Волкановски вернул чемпионский пояс, разгромное поражение «Вашингтона». Главное к утру
Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии одержал победу единогласным решением судей над представителем Бразилии Диего Лопесом, хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» без капитана Александра Овечкина с разгромным счётом уступил «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ, популярный британский боец лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетт нокаутировал экс-чемпиона Bellator американца Майкла Чендлера. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Волкановски победил Диего Лопеса и вернул себе чемпионский пояс UFC.
- «Вашингтон» без Овечкина проиграл «Коламбусу», пропустив семь безответных шайб.
- Пэдди Пимблетт нокаутировал Майкла Чендлера на турнире UFC 314.
- «Барселона» обыграла «Леганес» и увеличила отрыв от второго места в Ла Лиге до семи очков.
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