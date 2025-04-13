Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

13 апреля главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, UFC, синхронное плавание, Александр Волкановски

Волкановски вернул чемпионский пояс, разгромное поражение «Вашингтона». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии одержал победу единогласным решением судей над представителем Бразилии Диего Лопесом, хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» без капитана Александра Овечкина с разгромным счётом уступил «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ, популярный британский боец лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетт нокаутировал экс-чемпиона Bellator американца Майкла Чендлера. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Волкановски победил Диего Лопеса и вернул себе чемпионский пояс UFC.
  2. «Вашингтон» без Овечкина проиграл «Коламбусу», пропустив семь безответных шайб.
  3. Пэдди Пимблетт нокаутировал Майкла Чендлера на турнире UFC 314.
  4. «Барселона» обыграла «Леганес» и увеличила отрыв от второго места в Ла Лиге до семи очков.
  5. «Даллас» сыграет с «Колорадо» в первом раунде Кубка Стэнли.
  6. «Бавария» и «Боруссия» Д сыграли вничью в результативном матче 29-го тура Бундеслиги.
  7. Сборная России по синхронному плаванию завоевала серебро на этапе Кубка мира.
  8. Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» волевую победу над «Эр-Риядом» в Саудовской Про-Лиге.
  9. «Рейнджерс» потеряли шансы на попадание в плей-офф НХЛ, проиграв «Каролине».
  10. Никита Крылов проиграл Доминику Рейесу нокаутом в первом раунде на UFC 314.
  11. «Ахмат» одолел «Ростов» в матче 24-го тура РПЛ.
  12. Ассист Капризова в овертайме помог «Миннесоте» одержать волевую победу над «Ванкувером».
  13. «Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном» в первом раунде Кубка Стэнли в четвёртый раз подряд.
  14. «Арсенал» потерял очки в матче 32-го тура АПЛ с «Брентфордом».
  15. «Филадельфия» одержала победу над «Айлендерс» в серии буллитов, у Мичкова ассист.
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Краснодар», «Локо» — «Авангард», УНИКС — ЦСКА и ММА
Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Краснодар», «Локо» — «Авангард», УНИКС — ЦСКА и ММА
Материалы по теме
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 апреля
Результаты матчей РПЛ 12 апреля
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android