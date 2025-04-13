В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 314. В главном событии вечера состоялся бой за вакантный пояс чемпиона UFC в полулёгком дивизионе между бывшим обладателем этого титула Александром Волкановски и одним из ведущих бойцов этой весовой категории Диего Лопесом, завершившийся победой Волкановски единогласным решением судей.

В соглавном бою встречались британец Пэдди Пимблетт и экс-чемпион Bellator американец Майкл Чендлер. Пимблетт одержал победу нокаутом.

Представляем вашему вниманию все результаты турнира.

UFC 314. Результаты поединков

Основной кард

Александр Волкановски победил Диего Лопеса единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46);

Пэдди Пимблетт победил Майкла Чендлера техническим нокаутом (Раунд 3, 3:07);

Яир Родригес победил Патрисио Фрейре единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Жан Силва победил Брайса Митчелла удушающим приёмом – (Раунд 2, 3:52);

Доминик Рейес победил Никиту Крылова нокаутом (Раунд 1, 2:24).

Предварительный кард

Дэн Иге победил Шона Вудсона техническим нокаутом (Раунд 3, 1:12);

Вирна Жандироба победила Сяонань Янь единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Чейз Хупер победил Джима Миллера единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Джулиан Эроса победил Даррена Элкинса техническим нокаутом (Раунд 1, 4:15);

Михал Олексейчук победил Седрика Дюма техническим нокаутом (Раунд 1, 2:49);

Су Мудаэрцзи победил Митча Рапосо раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29);

Марко Тулио победил Тришона Гора техническим нокаутом (Раунд 2, 3:16).

Нора Корноль победила Хэйли Коуэн удушающим приёмом (Раунд 2, 1:52).