Названы лучший бой и выступления вечера на турнире UFC 314

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию по поводу лучшего боя и выступления вечера по итогам турнира UFC 314, который прошёл в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США). UFC выплатит в качестве бонуса $ 50 тыс.

Лучший бой вечера — Александр Волкановски против Диего Лопеса;

Лучшие выступления вечера — Пэдди Пимблетт и Жан Силва.

Бой Волкановски с Лопесом возглавлял кард турнира и завершился победой австралийца единогласным решением судей, что позволило Александру вернуть титул. Пимблетт одержал победу над Майклом Чендлером техническим нокаутом в третьем раунде. Силва «задушил» Брайса Митчелла во втором раунде.