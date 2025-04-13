Названы лучший бой и выступления вечера на турнире UFC 314
Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию по поводу лучшего боя и выступления вечера по итогам турнира UFC 314, который прошёл в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США). UFC выплатит в качестве бонуса $ 50 тыс.
- Лучший бой вечера — Александр Волкановски против Диего Лопеса;
- Лучшие выступления вечера — Пэдди Пимблетт и Жан Силва.
Бой Волкановски с Лопесом возглавлял кард турнира и завершился победой австралийца единогласным решением судей, что позволило Александру вернуть титул. Пимблетт одержал победу над Майклом Чендлером техническим нокаутом в третьем раунде. Силва «задушил» Брайса Митчелла во втором раунде.
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