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Названы лучший бой и выступления вечера на турнире UFC 314

Названы лучший бой и выступления вечера на турнире UFC 314
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию по поводу лучшего боя и выступления вечера по итогам турнира UFC 314, который прошёл в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США). UFC выплатит в качестве бонуса $ 50 тыс.

  • Лучший бой вечера — Александр Волкановски против Диего Лопеса;
  • Лучшие выступления вечера — Пэдди Пимблетт и Жан Силва.
UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

Бой Волкановски с Лопесом возглавлял кард турнира и завершился победой австралийца единогласным решением судей, что позволило Александру вернуть титул. Пимблетт одержал победу над Майклом Чендлером техническим нокаутом в третьем раунде. Силва «задушил» Брайса Митчелла во втором раунде.

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