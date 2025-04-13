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«Ты просто ничтожество!» Пимблетт и Ковингтон обменялись оскорблениями на UFC 314

«Ты просто ничтожество!» Пимблетт и Ковингтон обменялись оскорблениями на UFC 314
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12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт и трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон обменялись оскорблениями на арене в Майами, где прошёл турнир UFC 314, в котором Пимблетт нокаутировал Майкла Чендлера.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«Ты просто ничтожество! Ты мошенник, который дерётся с парнями, обладающими серией со счётом 2-6. Ты мошенник!» — прокричал Ковингтон в адрес Пимблетта, дающего интервью.

«О чём ты говоришь? У тебя серия из трёх поражений, ты просто личинка. Закрой свой рот! Я приду и дам тебе пощёчину!» — сказал Пимблетт в ответ Колби, в конце просто перейдя на ор.

Победа над Чендлером стала для Пэдди седьмой кряду. Всего у него 23 выигранных и три проигранных поединка.

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