«Ты просто ничтожество!» Пимблетт и Ковингтон обменялись оскорблениями на UFC 314

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт и трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон обменялись оскорблениями на арене в Майами, где прошёл турнир UFC 314, в котором Пимблетт нокаутировал Майкла Чендлера.

«Ты просто ничтожество! Ты мошенник, который дерётся с парнями, обладающими серией со счётом 2-6. Ты мошенник!» — прокричал Ковингтон в адрес Пимблетта, дающего интервью.

«О чём ты говоришь? У тебя серия из трёх поражений, ты просто личинка. Закрой свой рот! Я приду и дам тебе пощёчину!» — сказал Пимблетт в ответ Колби, в конце просто перейдя на ор.

Победа над Чендлером стала для Пэдди седьмой кряду. Всего у него 23 выигранных и три проигранных поединка.