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Александр Волкановски стал самым возрастным победителем титульного боя в лёгких весах UFC

Александр Волкановски стал самым возрастным победителем титульного боя в лёгких весах UFC
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36-летний австралийский боец UFC и действующий чемпион в полулёгком дивизионе Александр Волкановски стал самым возрастным обладателем пояса среди всех лёгких весов (наилегчайшего, легчайшего, полулёгкого и лёгкого), победившим в титульном бою.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

Волкановски одержал победу в титульном поединке на турнире UFC 314, который прошёл в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США). Австралийский звёздный спортсмен встретился с бразильцем Диего Лопесом. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Александра Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

Ранее пресс-служба Ultimate Fighting Championship (UFC) назвала лучший бой и выступления вечера, которые получили $ 50 тыс.

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