Александр Волкановски стал самым возрастным победителем титульного боя в лёгких весах UFC

36-летний австралийский боец UFC и действующий чемпион в полулёгком дивизионе Александр Волкановски стал самым возрастным обладателем пояса среди всех лёгких весов (наилегчайшего, легчайшего, полулёгкого и лёгкого), победившим в титульном бою.

Волкановски одержал победу в титульном поединке на турнире UFC 314, который прошёл в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США). Австралийский звёздный спортсмен встретился с бразильцем Диего Лопесом. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Александра Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

Ранее пресс-служба Ultimate Fighting Championship (UFC) назвала лучший бой и выступления вечера, которые получили $ 50 тыс.