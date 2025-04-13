«Посмотрим, чего стоит твоё слово». Евлоев обратился к Волкановски

Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев обратился к Александру Волкановски после его победы в титульном поединке.

«Поздравляю с отличным выступлением, ты настоящий чемпион! Теперь посмотрим, чего стоит твоё слово!» — написал в социальных сетях Мовсар Евлоев.

Ранее Алекс Волкановски одержал победу над представителем Бразилии Диего Лопесом в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который недавно завершился в Майами (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). Волкановски перед боем пообещал провести первую защиту титула против Евлоева.

Напомним, последний бой Евлоева состоялся в декабре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Всего на его счету сейчас 19 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (в семи из них досрочно). Под эгидой UFC он успел провести девять боёв и все выиграл исключительно судейским решением.