Дана Уайт высказался по поводу следующего боя Илии Топурии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт рассказал о следующем поединке бывшего чемпиона в полулёгком дивизионе испано-грузинского бойца Илии Топурии.

«Следующий бой Топурии? Мы занимаемся этим вопросом. У нас много дел. Илия – одна из самых больших звёзд промоушена. Если бы у нас было что-то запланированное, мы бы уже объявили об этом», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 314.

Напомним, Топурия принял решение отказаться от титула в полулёгком весе и подняться в лёгкую весовую категорию, чтобы провести там титульный поединок с Махачевым. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Илия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую и единственную защиту титула в полулёгком весе.