Волкановски стал лишь вторым бойцом, вернувшим себе титул в полулёгком весе в UFC

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски стал лишь вторым бойцом в истории полулёгкого веса UFC, вернувшим себе чемпионский титул.

Первым чемпионом UFC в этой весовой категории стал бразильский боец Жозе Альдо, владевший титулом на протяжении более чем пяти лет, пока не уступил его в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Примечательно, что Альдо фактически не возвращал себе титул в поединке — уже в июле 2016 года он завоевал временный титул чемпиона, а в ноябре титула был лишён Конор Макгрегор, после чего пояс просто перешёл к бразильцу.

Что касается Волкановски, то впервые чемпионом полулёгкого веса он стал в декабре 2019 года, победив Макса Холлоуэя. В феврале 2023 года он упустил титул, проиграв Яиру Родригесу, однако вернул его накануне, одержав победу единогласным решением судей над бразильцем Диего Лопесом. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Александра Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).