«Поздравляю, легенда!» Махачев отреагировал на титульную победу Волкановски

33-летний российский боец и чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на победу 36-летнего австралийского спортсмена Александра Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом за чемпионский пояс в полулёгком весе.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Поздравляю, легенда!» — подписал Махачев фотографию Волкановски с титулом.

Поединок Лопеса и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

Ранее пресс-служба Ultimate Fighting Championship (UFC) назвала лучший бой и выступления вечера на UFC 314, которые получили $ 50 тыс.