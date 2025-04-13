Волкановски выиграл седьмой титульный бой в полулёгком весе в UFC. Больше только у Альдо

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски одержал свою седьмую победу в титульном поединке в полулёгком весе. Он занимает второе место в истории этого дивизиона по количеству побед в поединках за титул.

Лидером по количеству побед в титульных поединках полулёгкого веса является Жозе Альдо, у него восемь выигранных боёв.

Волкановски впервые чемпионом полулёгкого веса стал в декабре 2019 года, победив Макса Холлоуэя, после чего он провёл пять успешных защит. В феврале 2023 года он упустил титул, проиграв Яиру Родригесу, однако вернул его накануне, одержав победу единогласным решением судей над бразильцем Диего Лопесом. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Александра Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).