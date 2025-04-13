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Волкановски выиграл седьмой титульный бой в полулёгком весе в UFC. Больше только у Альдо

Волкановски выиграл седьмой титульный бой в полулёгком весе в UFC. Больше только у Альдо
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Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски одержал свою седьмую победу в титульном поединке в полулёгком весе. Он занимает второе место в истории этого дивизиона по количеству побед в поединках за титул.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

Лидером по количеству побед в титульных поединках полулёгкого веса является Жозе Альдо, у него восемь выигранных боёв.

Волкановски впервые чемпионом полулёгкого веса стал в декабре 2019 года, победив Макса Холлоуэя, после чего он провёл пять успешных защит. В феврале 2023 года он упустил титул, проиграв Яиру Родригесу, однако вернул его накануне, одержав победу единогласным решением судей над бразильцем Диего Лопесом. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Александра Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

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