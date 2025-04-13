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Волкановски заявил, что готов подраться с Евлоевым через три месяца

Волкановски заявил, что готов подраться с Евлоевым через три месяца
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36-летний австралийский боец UFC и действующий чемпион в полулёгком дивизионе Александр Волкановски заявил, что будет готов провести бой за титул с россиянином Мовсаром Евлоевым уже через три месяца.

«Мне нужно будет проверить несколько вещей, но я почти уверен, что обошлось без переломов. Если так, то давайте сделаем это», — сказал Волкановски в интервью FOX Sports.

Ранее Алекс Волкановски одержал победу над представителем Бразилии Диего Лопесом в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который недавно завершился в Майами (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). Волкановски перед боем пообещал провести первую защиту титула против Евлоева.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

Напомним, последний бой Евлоева состоялся в декабре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Всего на его счету сейчас 19 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (в семи из них досрочно). Под эгидой UFC он успел провести девять боёв и все выиграл исключительно судейским решением.

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