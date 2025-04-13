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«Король вернулся!» Алджамейн Стерлинг прокомментировал чемпионство Александра Волкановски

«Король вернулся!» Алджамейн Стерлинг прокомментировал чемпионство Александра Волкановски
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Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу 36-летнего австралийского спортсмена Александра Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом за чемпионский пояс в полулёгком весе на турнире UFC 314.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Король вернулся! Прекрасные бойцы Лопес и Волкановски!» — написал Стерлинг в социальной сети Х (ранеe Twitter).

Поединок Лопеса и Волкановски закрывал кард номерного турнира в Майами, продлился все пять раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

Ранее российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил австралийца с победой.

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