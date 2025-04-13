«Король вернулся!» Алджамейн Стерлинг прокомментировал чемпионство Александра Волкановски

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу 36-летнего австралийского спортсмена Александра Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом за чемпионский пояс в полулёгком весе на турнире UFC 314.

«Король вернулся! Прекрасные бойцы Лопес и Волкановски!» — написал Стерлинг в социальной сети Х (ранеe Twitter).

Поединок Лопеса и Волкановски закрывал кард номерного турнира в Майами, продлился все пять раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

Ранее российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил австралийца с победой.