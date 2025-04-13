«Сделаю с ним то же самое, что и с Чендлером». Пимблетт — о Топурии

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт после победы над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 314 в Майами высказался в адрес бывшего чемпиона в полулёгком дивизионе испано-грузинского бойца Илии Топурии.

«Он ещё бо́льший карлик, чем Чендлер. Я сделаю с Илией то же самое, что с Чендлером в клетке», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.

Поединок Пимблетта с Чендлером завершился победой британца техническим нокаутом в третьем раунде. Пимблетт сначала нанёс сопернику глубокое рассечение лица ударом колена, затем повалил его на канвас и контролировал. Далее Пэдди стал выбрасывать серии ударов по голове соперника, арбитр был вынужден остановить встречу.