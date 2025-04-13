Белал Мухаммад: Лопес должен был драться весь бой так, как в последнюю минуту

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал победу 36-летнего австралийского спортсмена Александра Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом за чемпионский пояс в полулёгком весе на турнире UFC 314.

«Диего должен был драться весь бой так же, как он это делал в последнюю минуту», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Ранее Алекс Волкановски одержал победу над представителем Бразилии Диего Лопесом в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который недавно завершился в Майами (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).