Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад: Лопес должен был драться весь бой так, как в последнюю минуту

Белал Мухаммад: Лопес должен был драться весь бой так, как в последнюю минуту
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал победу 36-летнего австралийского спортсмена Александра Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом за чемпионский пояс в полулёгком весе на турнире UFC 314.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Диего должен был драться весь бой так же, как он это делал в последнюю минуту», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Ранее Алекс Волкановски одержал победу над представителем Бразилии Диего Лопесом в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который недавно завершился в Майами (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

Материалы по теме
Титул у Великого! Волкановски вернул пояс чемпиона UFC
Титул у Великого! Волкановски вернул пояс чемпиона UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android