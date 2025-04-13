«Это может произойти скоро». Глава РФПИ высказался о возвращении UFC в Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ближайшее время на территорию страны могут вернуться турниры промоушена UFC.

«Вот это появление! Работаем над возобновлением турниров UFC в России. Это может произойти скоро», — написал Кирилл Дмитриев в социальных сетях, комментируя появление президента США Дональда Трампа на турнир UFC 314 в Майами.

Напомним, в 2019 году в России прошли три турнира UFC (дважды в Москве и один раз в Санкт‑Петербурге). Ранее известный комментатор лиги Джо Роган заявил, что он не поедет на турнир в Канаду, вместо чего предпочтёт поездку в Россию на аналогичный турнир.