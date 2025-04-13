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Белал Мухаммад после UFC 314 назвал претендента на титул Ислама Махачева

Белал Мухаммад после UFC 314 назвал претендента на титул Ислама Махачева
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе американец Белал Мухаммад заявил, что 12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт после победы над Майклом Чендлером на турнире UFC 314 гарантировал себе претендентство на титул в лёгком весе, которым владеет российский боец Ислам Махачев.

«У Ислама появился претендент», — написал Белал в социальной сети X (ранее Twitter).

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

Поединок Пимблетта с Чендлером завершился победой британца техническим нокаутом в третьем раунде после того, как британец рассёк голову Майкла и повалил на настил, доминируя над соперником.

Ранее Пэдди заявил, что победил бы Илию Топурию в таком же стиле.

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