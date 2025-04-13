Генри Сехудо прокомментировал победу Волкановски над Лопесом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу 36-летнего австралийского спортсмена Александра Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом за чемпионский пояс в полулёгком весе на турнире UFC 314.

«3-2 или 4-1 в пользу Волкановски. Чемпионский опыт преобладает», — написал в социальных сетях сразу после боя Генри Сехудо.

Ранее Алекс Волкановски одержал победу над представителем Бразилии Диего Лопесом в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который недавно завершился в Майами (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). Волкановски перед боем пообещал провести первую защиту титула против Евлоева.