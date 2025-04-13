Пимблетт: говорили, что никогда не попаду в рейтинг. Что скажете теперь, грибоеды?

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт после победы над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 314 в Майами заявил о желании сразиться с высокорейтинговыми бойцами, чтобы получить титульный поединок.

«Всё, над чем мы работали и к чему готовились, произошло именно здесь в октагоне. Вот как мы побеждаем, планируя каждый шаг этой игры и используя свой бойцовский IQ.

У кого-то ещё остались вопросы в отношении меня? Я просто хочу увидеть в своих соперниках кого-то из топ-4 или топ-5 рейтинга. Я хочу получить чемпионский титул!

Вы все можете смеяться сколько угодно и говорить, что я никогда не стану чемпионом, как вы до этого говорили, что никогда не попаду в рейтинг, никогда не попаду в топ-10. Ну, что скажете теперь, грибоеды?» — сказал Пимблетт в октагоне после поединка с Чендлером.