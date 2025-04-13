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Пимблетт: говорили, что никогда не попаду в рейтинг. Что скажете теперь, грибоеды?

Пимблетт: говорили, что никогда не попаду в рейтинг. Что скажете теперь, грибоеды?
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12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт после победы над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 314 в Майами заявил о желании сразиться с высокорейтинговыми бойцами, чтобы получить титульный поединок.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«Всё, над чем мы работали и к чему готовились, произошло именно здесь в октагоне. Вот как мы побеждаем, планируя каждый шаг этой игры и используя свой бойцовский IQ.

У кого-то ещё остались вопросы в отношении меня? Я просто хочу увидеть в своих соперниках кого-то из топ-4 или топ-5 рейтинга. Я хочу получить чемпионский титул!

Вы все можете смеяться сколько угодно и говорить, что я никогда не стану чемпионом, как вы до этого говорили, что никогда не попаду в рейтинг, никогда не попаду в топ-10. Ну, что скажете теперь, грибоеды?» — сказал Пимблетт в октагоне после поединка с Чендлером.

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