Стерлинг комплиментарно оценил выступление Лопеса против Волкановски

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг комплиментарно отозвался о бразильском атлете Диего Лопесе, который сражался с Александром Волкановски за титул в полулёгком весе на турнире UFC 314 в Майами, США.

«Хотел бы получить шанс сразиться с Диего Лопесом после того, как он восстановится. Отличный бой и выступление за пояс. Ты один из лучших, и я хочу быть лучшим!» — написал Стерлинг в социальной сети Х (ранее Twitter).

Поединок между Волкановски и Лопесом продлился все пять раундов и завершился победой австралийца единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). После этого боя на счету Лопеса 23 победы и семь поражений.