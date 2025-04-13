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Стерлинг комплиментарно оценил выступление Лопеса против Волкановски

Стерлинг комплиментарно оценил выступление Лопеса против Волкановски
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Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг комплиментарно отозвался о бразильском атлете Диего Лопесе, который сражался с Александром Волкановски за титул в полулёгком весе на турнире UFC 314 в Майами, США.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Хотел бы получить шанс сразиться с Диего Лопесом после того, как он восстановится. Отличный бой и выступление за пояс. Ты один из лучших, и я хочу быть лучшим!» — написал Стерлинг в социальной сети Х (ранее Twitter).

Поединок между Волкановски и Лопесом продлился все пять раундов и завершился победой австралийца единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). После этого боя на счету Лопеса 23 победы и семь поражений.

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