Президент UFC Уайт: не понимаю, как кто-то может сомневаться в уровне Пимблетта

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт оценил уровень выступления 12-го номера рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанина Пэдди Пимблетта, который в ночь на 13 апреля одержал победу техническим нокаутом над Майклом Чендлером на турнире UFC 314.

«Пэдди Пимблетт сегодня вечером показал, что находится на высоком уровне. Раз он победил Майкла Чендлера, причём в таком стиле, как он это сделал, я не понимаю, как кто-то может ещё сомневаться в этом парне.

Встретится ли он с кем-то из высокорейтинговых бойцов? Сегодня вечером у него тоже был довольно именитый соперник, но да, сейчас он на том этапе, когда ему предстоит драться с лучшими парнями», — приводит слова Уайта издание TNT Sports.