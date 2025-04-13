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Президент UFC Уайт: не понимаю, как кто-то может сомневаться в уровне Пимблетта

Президент UFC Уайт: не понимаю, как кто-то может сомневаться в уровне Пимблетта
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Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт оценил уровень выступления 12-го номера рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанина Пэдди Пимблетта, который в ночь на 13 апреля одержал победу техническим нокаутом над Майклом Чендлером на турнире UFC 314.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«Пэдди Пимблетт сегодня вечером показал, что находится на высоком уровне. Раз он победил Майкла Чендлера, причём в таком стиле, как он это сделал, я не понимаю, как кто-то может ещё сомневаться в этом парне.

Встретится ли он с кем-то из высокорейтинговых бойцов? Сегодня вечером у него тоже был довольно именитый соперник, но да, сейчас он на том этапе, когда ему предстоит драться с лучшими парнями», — приводит слова Уайта издание TNT Sports.

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