Пэдди Пимблетт назвал четырёх соперников, с которыми хотел бы сразиться в ближайшее время

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт после победы на турнире UFC 314 над американцем Майклом Чендлером перечислил бойцов, с которыми хотел бы встретиться в октагоне.

«Я хочу видеть против себя Дастина [Порье], Джастина [Гэтжи], Чарльза [Оливейру] или маленького гламурного мальчика Армана [Царукяна]. Я уважаю Джастина, Дастина и Чарльза, Чарльз — самая большая легенда из них всех», — приводит слова Пимблетта издание TNT Sports.

Поединок Пимблетта с Чендлером завершился победой британца техническим нокаутом в третьем раунде. Пэдди сначала нанёс сопернику глубокое рассечение лица ударом колена, затем повалил его на канвас и контролировал. Далее Пэдди стал выбрасывать серии ударов по голове соперника, после чего судья остановил поединок.