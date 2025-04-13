Диего Лопес дал комментарий после поражения от Александра Волкановски

Экс-претендент на титул UFC в полулёгком весе Диего Лопес прокомментировал своё поражение от нового чемпиона в этом дивизионе Александра Волкановски. Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 314, который проходил в ночь с 12 на 13 апреля в Майами.

«Для меня было огромной честью разделить октагон с Александром. Расстроен тем, что не смог победить, но я вернусь сильнее. У Волкановски огромный опыт в UFC. Возможно, сегодня я уступил ему в плане техники, пытался взять агрессией, но всё равно доволен своим выступлением. Я не так давно в UFC, выступаю здесь всего два года и уже побился за титул. Буду тренироваться усерднее, получу ещё один титульный поединок и стану чемпионом», — приводит слова Лопеса MMA Fighting.