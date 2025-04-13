Доминик Рейес высказался о победе над Никитой Крыловым на UFC 314

Экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Доминик Рейес дал комментарий после уверенной победы над Никитой Крыловым на турнире UFC 314 в Майами.

«Я был уверен, что однажды донесу этот удар до цели. Но я вообще не ожидал, что нокаутирую Крылова, потому что до меня этого ещё никто не делал. Знал, что донесу удар, возможно, потрясу его, а затем начнётся рубка, и я смогу финишировать его, но не так.

Но я усердно готовился под этот бой. Я женился, и уже через две недели после свадьбы начал готовиться. Что будет дальше? Посмотрим. Возможно, я вернусь в октябре. Было бы очень неплохо, потому что в декабре у меня день рождения и я бы хотел его отпраздновать не на тренировках в зале», — приводит слова Рейеса MMA Fighting.