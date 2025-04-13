Дана Уайт впечатлён победой Пэдди Пимблетта на UFC 314

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу победы популярного британского легковеса Пэдди Пимблетта на турнире UFC 314, где он разгромил экс-чемпиона Bellator в лёгком весе Майкла Чендлера. Пимблетт победил Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.

«Люди продолжали списывать его, но он становился лучше и лучше каждый раз, когда выходил в октагон. Пэдди Пимблетт показал сегодня, что он является реальной силой в дивизионе. Побить Майкла Чендлера так, как сделал это он, – я не знаю, как ещё можно сомневаться в этом парне. Сегодня он побил большое имя и теперь будет драться с топовыми соперниками. Сегодня был большой день для Пэдди Пимблетта. Что касается Чендлера, он наш Артуро Гатти. Каждый раз, когда он выходит, вы знаете, что это будет хороший бой, что это будет война, независимо от того, выиграет он или проиграет», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 314.