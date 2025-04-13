Гилберт Бёрнс и Майкл Моралес проведут главный бой турнира UFC Fight Night 256

Экс-претендент на титул бразильский полусредневес Гилберт Бёрнс проведёт бой против эквадорца Майкла Моралеса в главном событии турнира UFC Fight Night 256, который пройдёт 17 мая в Лас-Вегасе (США) вместо первоначально планируемой даты на турнире UFC 315. Стоит отметить, что и на UFC 315 этот бой переносился до этого с турнира UFC 314, состоявшегося в ночь с 12 на 13 апреля в Майами.

Напомним, Бёрнс идёт на серии из трёх поражений. Его последний бой состоялся в сентябре 2024 года, где он проиграл единогласным решением судей Шону Брэди. Что касается Моралеса, то его предыдущий поединок прошёл в августе 2024 года, и завершился победой техническим нокаутом в первом раунде над Нилом Магни.