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Яир Родригес настроен в следующем поединке подраться за титул

Яир Родригес настроен в следующем поединке подраться за титул
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Мексиканский полулегковес Яир Родригес заявил о том, что уже в своём следующем поединке планирует подраться за титул с действующим чемпионом в лице Александра Волкановски. Родригес в ночь с 12 на 13 апреля выступил на UFC 314, где одержал победу единогласным решением судей над двойным экс-чемпионом Bellator Патрисио Фрейре.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Яир Родригес (W) — Патрисио Фрейре
13 апреля 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Яир Родригес
Окончено
UD
Патрисио Фрейре

«Хочу ли я по-прежнему провести бой с Диего Лопесом? Чтобы удовлетворить пожелания фанатов, это стоило бы сделать. Но у меня сейчас поменялись приоритеты, и я настроен в следующем бою оспорить титул с Волкановски. Я уверен, что смогу поквитаться с ним в реванше и стану чемпионом», — приводит слова Родригеса MMA Fighting.

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