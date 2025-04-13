Яир Родригес настроен в следующем поединке подраться за титул

Мексиканский полулегковес Яир Родригес заявил о том, что уже в своём следующем поединке планирует подраться за титул с действующим чемпионом в лице Александра Волкановски. Родригес в ночь с 12 на 13 апреля выступил на UFC 314, где одержал победу единогласным решением судей над двойным экс-чемпионом Bellator Патрисио Фрейре.

«Хочу ли я по-прежнему провести бой с Диего Лопесом? Чтобы удовлетворить пожелания фанатов, это стоило бы сделать. Но у меня сейчас поменялись приоритеты, и я настроен в следующем бою оспорить титул с Волкановски. Я уверен, что смогу поквитаться с ним в реванше и стану чемпионом», — приводит слова Родригеса MMA Fighting.