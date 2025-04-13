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Джарон Эннис прокомментировал победу над Эймантасом Станионисом

Джарон Эннис прокомментировал победу над Эймантасом Станионисом
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Чемпион мира по версиям IBF и WBA в полусреднем весе Джарон Эннис дал комментарий после победы над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Эймантасом Станионисом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джарон Эннис (W) — Эймантас Станионис
13 апреля 2025, воскресенье. 05:45 МСК
Джарон Эннис
Окончено
TKO
Эймантас Станионис

«Я думаю, что я сделал заявление этой победой. Но я хочу вернуться домой и спокойно пересмотреть бой. Я чувствовал на момент остановки боя, что только вхожу в свою колею, начинаю расслабляться и получать удовольствие от происходящего в ринге, и мой отец дал мне установку продолжать давить его, но рефери объявил об окончании боя. Как только я решился нокаутировать его в седьмом раунде, случилась остановка, — сказал 27-летний Эннис, который также выиграл титул журнала Ring и улучшил свой результат до 34-0 (30 нокаутов). — Но я хочу вернуться и посмотреть его. Я чувствую, что только вхожу в свою колею, начинаю расслабляться и получать удовольствие, и мой отец [и тренер Дерек «Бози» Эннис] сказал мне продолжать давить; [рефери] собирается остановить его. Самое безумное, что мне приснилось, что я собираюсь остановить его вот так, в седьмом раунде… это произошло.

В следующем бою вы увидите совершенно другого Энниса, и я собираюсь продолжать выводить себя на новый уровень», — приводит слова Энниса Boxing Scene.

Напомним, Эннис победил Станиониса техническим нокаутом. После шестого раунда угол латвийского боксёра принял решение отказаться от продолжения поединка.

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