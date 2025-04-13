Патрисио Фрейре высказался после неудачного дебюта в UFC

Бывший двойной чемпион Bellator 34-летний бразилец Патрисио Фрейре дал комментарий после неудачного дебютного поединка под эгидой UFC, где он потерпел поражение от 31-летнего мексиканца Яира Родригеса.

«Мои поздравления «Пантере» – мы ещё увидимся. Я не травмирован и готов выйти на бой в любое время, UFC. Спасибо всем фанатам – я заставлю вас гордиться, можете на это рассчитывать», — написал Фрейре на своей странице в социальной сети.

Напомним, Фрейре дебютировал в UFC на 314-м номерном турнире в Майами (США), где проиграл Родригесу единогласным решением судей по итогам трёх раундов поединка.