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Патрисио Фрейре высказался после неудачного дебюта в UFC

Патрисио Фрейре высказался после неудачного дебюта в UFC
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Бывший двойной чемпион Bellator 34-летний бразилец Патрисио Фрейре дал комментарий после неудачного дебютного поединка под эгидой UFC, где он потерпел поражение от 31-летнего мексиканца Яира Родригеса.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Яир Родригес (W) — Патрисио Фрейре
13 апреля 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Яир Родригес
Окончено
UD
Патрисио Фрейре

«Мои поздравления «Пантере» – мы ещё увидимся. Я не травмирован и готов выйти на бой в любое время, UFC. Спасибо всем фанатам – я заставлю вас гордиться, можете на это рассчитывать», — написал Фрейре на своей странице в социальной сети.

Напомним, Фрейре дебютировал в UFC на 314-м номерном турнире в Майами (США), где проиграл Родригесу единогласным решением судей по итогам трёх раундов поединка.

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