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Доминик Рейес назвал тройку самых желаемых соперников

Доминик Рейес назвал тройку самых желаемых соперников
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Экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Доминик Рейес, воодушевлённый победой над россиянином Никитой Крыловым, назвал трёх бойцов, с которыми хотел бы встретиться в ближайшее время больше всего.

«У меня на уме три соперника. Александар Ракич будет отличным боем, победитель поединка между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри, и кто откажется увидеть мой реванш с Иржи Прохазкой? Если я хочу забрать титул, я должен драться со всеми», — сказал Рейес на YouTube-канале Full Send MMA.

Напомним, Рейес в ночь с 12 на 13 апреля в Майами выступил на турнире UFC 314, где победил Крылова нокаутом уже в первом раунде.

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