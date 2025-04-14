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Эвандер Холифилд назвал боксёра, который подтолкнул его завершить карьеру

Эвандер Холифилд назвал боксёра, который подтолкнул его завершить карьеру
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Легендарный чемпион прошлых лет Эвандер Холифилд рассказал, в какой момент он всерьёз задумался о завершении карьеры. По его словам, эти мысли к нему пришли во время спаррингов с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энди Руисом-младшим.

«Меня откровенно избивал в спаррингах 19-летний Энди Руис, перед моим предпоследним боем на профессиональном ринге. Когда мы с ним спарринговали, он делал это каждый день, это был агрессивный парень. Это меня очень расстроило. Я думал: «Я чемпион, а ты так гоняешься за мной?» После этого я сделал для себя вывод, что главная сила в молодости», — приводит слова Холифилда BoxingNews24.

Напомним, последний бой в карьере Холифилд провёл в 2011 году, где одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде над другим ветераном ринга, Брайаном Нильсеном.

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