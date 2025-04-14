Арман Царукян опубликовал пост по поводу своего следующего боя в UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян опубликовал пост на фоне ожиданий и вопросов фанатов по его следующему поединку.

«Многие спрашивают, когда бой. Я спокоен — тренируюсь, фокусируюсь и жду своего момента. Спорт — не всегда про справедливость, но я верю, что, если ты работаешь, не сдаёшься и остаёшься верен себе, всё придёт. Главное — быть готовым, когда время наступит», — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

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