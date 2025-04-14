Мойкано: в поражении Чендлера от Пимблетта виноват Макгрегор

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано прокомментировал поражение американца Майкла Чендлера в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 314 и завершилась победой Пимблетта техническим нокаутом в третьем раунде.

«В том, что Майкл Чендлер так плохо выглядел против Пэдди, виноват Конор Макгрегор!!! Чендлер потратил лучшие годы в ожидании денежного боя!!! Конору должны дать титульный бой из-за этого! Он сломал парня без боя!» — написал Мойкано в социальной сети X (ранее Twitter).

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