Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мойкано: в поражении Чендлера от Пимблетта виноват Макгрегор

Мойкано: в поражении Чендлера от Пимблетта виноват Макгрегор
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано прокомментировал поражение американца Майкла Чендлера в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 314 и завершилась победой Пимблетта техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«В том, что Майкл Чендлер так плохо выглядел против Пэдди, виноват Конор Макгрегор!!! Чендлер потратил лучшие годы в ожидании денежного боя!!! Конору должны дать титульный бой из-за этого! Он сломал парня без боя!» — написал Мойкано в социальной сети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Дана Уайт впечатлён победой Пэдди Пимблетта на UFC 314

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android