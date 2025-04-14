Тренер Волкановски сказал, кто должен стать следующим соперником австралийца

Джо Лопес, тренер нового чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекса Волкановски, ответил, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником австралийца.

«Евлоев непобедим, он на ходу. Если кто-то и заслуживает шанса, так это он», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.