Гаджиев: Чендлер уже не является топ-бойцом
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение американца Майкла Чендлера в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом.
Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 314 и завершилась победой Пимблетта техническим нокаутом в третьем раунде.
UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт
«Я видел разного Чендлера. Сумасшедшего в боях с Эдди Альваресом, его отличную форму в UFC, провальную форму… Но после этого поединка я понимаю, что он, скорее всего, уже не топ-боец. По крайней мере, фактически, пускай даже формально остаётся в топах», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
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