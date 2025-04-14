Гаджиев: Чендлер уже не является топ-бойцом

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение американца Майкла Чендлера в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 314 и завершилась победой Пимблетта техническим нокаутом в третьем раунде.

«Я видел разного Чендлера. Сумасшедшего в боях с Эдди Альваресом, его отличную форму в UFC, провальную форму… Но после этого поединка я понимаю, что он, скорее всего, уже не топ-боец. По крайней мере, фактически, пускай даже формально остаётся в топах», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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