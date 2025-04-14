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Ковингтон: Пимблетт никогда не завоюет титул UFC, он неинтересный мешок

Ковингтон: Пимблетт никогда не завоюет титул UFC, он неинтересный мешок
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон высказался о британском легковесе Пэдди Пимблетте.

«Пэдди Пимблетт – маленькая девчонка, ему пора перестать называть моё имя ради того, чтобы оставаться на слуху. Он использует меня, чтобы оставаться актуальным. Он ничего не достиг. Он никогда не сразится за титул и никогда его не завоюет. Он никому не интересный мешок.

Когда он перестанет сгонять много веса и терять хромосомы, когда он захочет перейти в дивизион настоящих мужчин ради боя с настоящим мужиком, ему надерут задницу», — сказал Ковингтон в социальных сетях.

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