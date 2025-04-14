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Отец Бенавидеса: в поединке Бивола и Дэвида было бы намного больше смысла

Отец Бенавидеса: в поединке Бивола и Дэвида было бы намного больше смысла
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Хосе Бенавидес, отец и тренер чемпиона WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американца Дэвида Бенавидеса, прокомментировал решение россиянина Дмитрия Бивола отказаться от поединка с его сыном в пользу трилогии с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Решение было принято. Для нас оно стало полной неожиданностью. В поединке с Бенавидесом было бы намного больше смысла, победитель подрался бы с Бетербиевым. Или наоборот.

Будем ли мы ждать победителя трилогии? Нет. Мы никого не будем ждать. Мы не ждали Канело. И не будем ждать победителя трилогии. Мы будем устраивать лучшие бои из возможных», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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