Отец Бенавидеса: в поединке Бивола и Дэвида было бы намного больше смысла

Хосе Бенавидес, отец и тренер чемпиона WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американца Дэвида Бенавидеса, прокомментировал решение россиянина Дмитрия Бивола отказаться от поединка с его сыном в пользу трилогии с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Решение было принято. Для нас оно стало полной неожиданностью. В поединке с Бенавидесом было бы намного больше смысла, победитель подрался бы с Бетербиевым. Или наоборот.

Будем ли мы ждать победителя трилогии? Нет. Мы никого не будем ждать. Мы не ждали Канело. И не будем ждать победителя трилогии. Мы будем устраивать лучшие бои из возможных», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.