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Волкановски обратился к Диего Лопесу после боя на UFC 314

Волкановски обратился к Диего Лопесу после боя на UFC 314
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски обратился к бразильцу Диего Лопесу после поединка.

«Ты невероятный боец и человек, брат. Желаю тебе только всего наилучшего», – написал Волкановски в социальных сетях.

Алексу Волкановски 36 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2016 году и в декабре 2019-го стал чемпионом организации, победив единогласным решением американца Макса Холлоуэя, после чего провёл пять защит титула.

13 апреля 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (США) Волкановски победил Лопеса единогласным судейским решением и стал двукратным чемпионом.

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