Волкановски обратился к Диего Лопесу после боя на UFC 314

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски обратился к бразильцу Диего Лопесу после поединка.

«Ты невероятный боец и человек, брат. Желаю тебе только всего наилучшего», – написал Волкановски в социальных сетях.

Алексу Волкановски 36 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2016 году и в декабре 2019-го стал чемпионом организации, победив единогласным решением американца Макса Холлоуэя, после чего провёл пять защит титула.

13 апреля 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (США) Волкановски победил Лопеса единогласным судейским решением и стал двукратным чемпионом.

Материалы по теме Тренер Волкановски сказал, кто должен стать следующим соперником австралийца

Волкановски занялся дайвингом в окружении акул