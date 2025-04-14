Волкановски обратился к Диего Лопесу после боя на UFC 314

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски обратился к бразильцу Диего Лопесу после поединка.
«Ты невероятный боец и человек, брат. Желаю тебе только всего наилучшего», – написал Волкановски в социальных сетях.
Алексу Волкановски 36 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2016 году и в декабре 2019-го стал чемпионом организации, победив единогласным решением американца Макса Холлоуэя, после чего провёл пять защит титула.
13 апреля 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (США) Волкановски победил Лопеса единогласным судейским решением и стал двукратным чемпионом.
Волкановски занялся дайвингом в окружении акул