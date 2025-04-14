Гаджиев объяснил, почему Евлоев не сразится за титул UFC в следующем бою

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что россиянин Мовсар Евлоев не сразится за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) с австралийцем Алексом Волкановски в следующем бою.

«Сомневаюсь, что UFC позволит Евлоеву вступить в бой за пояс. Объясню почему… Здесь я как промоутер, как глава лиги могу сказать, что есть ещё простые географические принципы.

Представьте себе, Мераб Двалишвили – постсоветское пространство, чемпион в 61 кг. В 66 кг если [чемпионом] станет Мовсар Евлоев – это Россия. В 70 кг Ислам Махачев. В 77 кг к поясу подбирается Шавкат Рахмонов, плюс о своих титульных амбициях может заявить Ислам. В 84 кг к поясу подбирается Хамзат Чимаев. В 93 кг чемпион из России, Магомед Анкалаев. Слишком много чемпионов для одной географии», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.