«Хорошие новости». Чимаев намекнул на скорый анонс боя

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев намекнул на скорый анонс следующего боя.

«Хорошие новости», — написал Чимаев в социальных сетях.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что о следующем выступлении Чимаева может быть объявлено уже на этой неделе. Ожидается, что боец сразится за титул в среднем весе (до 84 кг) с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

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