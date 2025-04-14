Сехудо заявил, что Чендлер должен завершить карьеру после ещё одного боя в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал поражение соотечественника Майкла Чендлера в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшемся на турнире UFC 314 в Майами (США).

«Вероятно, Чендлеру нужно провести ещё один бой, а после – задуматься о завершении карьеры. Очень много ущерба. Как по мне, Чендлер мог стать лучшим в мире, но он слишком старается угодить публике, и у этого были серьёзные последствия», – цитирует Сехудо MMAJunkie.

Майклу Чендлеру 38 лет. Американец является бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе, дебютировал в UFC в 2021 году. В мае 2022 года сразился за титул организации с бразильцем Чарльзом Оливейрой, проиграв техническим нокаутом. Всего на его счету в UFC две победы и пять поражений.