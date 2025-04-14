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Пимблетт: Макгрегор, ты наглый засранец. Если хочешь вернуться, то я тебя жду, сынок

Пимблетт: Макгрегор, ты наглый засранец. Если хочешь вернуться, то я тебя жду, сынок
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Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт отреагировал на то, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор поставил $ 500 тыс. на то, что Майкл Чендлер нокаутирует его в поединке, который состоялся на турнире UFC 314. Также Плохиш бросил вызов именитому ирландцу.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«Конор, ты наглый маленький ублюдок. Ты змей, я не ожидал такого от тебя. Мне казалось, что ты поддерживаешь своих парней — ирландцев и скаузеров. Если ты собираешься вернуться в бои, то давай сделаем это на «Уэмбли» или «Энфилде». Мы сможем распродать все билеты. Я всегда говорил, что моя мечта — драться на «Энфилде». Парни из UFC не любят проводить матчи на стадионах, особенно в Великобритании [из-за погоды], но я не мечтаю драться где-либо ещё, кроме «Энфилда». Так что если ты хочешь вернуться, то я жду, сынок», — приводит слова Пимблетта портал Liverpool Echo.

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