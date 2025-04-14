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Камару Усман предположил, с кем должны подраться Махачев, Топурия и Царукян

Камару Усман предположил, с кем должны подраться Махачев, Топурия и Царукян
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Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман рассказал в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry, какие бои должны состояться в лёгком весе в ближайшее время.

По мнению Усмана, действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев должен подраться с американцем Джастином Гэтжи, испано-грузин Илия Топурия — с англичанином Пэдди Пимблеттом за статус главного претендента на титул, а армянину Арману Царукяну и бразильцу Чарльзу Оливейре необходимо провести реванш.

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