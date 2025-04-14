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Хоакин Бакли: Шавкат, ты не получишь титульник, если будешь отсиживаться. Дерись со мной

Хоакин Бакли: Шавкат, ты не получишь титульник, если будешь отсиживаться. Дерись со мной
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Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли бросил вызов известному и непобеждённому бойцу UFC, который выступает в категории до 77 кг, казаху Шавкату Рахмонову.

«Шавкат дважды мог подраться за чемпионский титул, но оба раза сам сливался. Ты не получишь титульник, если будешь отсиживаться. Если собираешься возвращаться, но не ради боя с чемпионом, то дерись со мной», — написал Бакли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63, Бакли победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде.

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